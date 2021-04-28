NİĞDE ÇANAKKALE SAVAŞI MOBİL MÜZESİ NİĞDE'DE

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müzenin 79'uncu durağı Niğde oldu.