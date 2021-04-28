NİĞDE ÇANAKKALE SAVAŞI MOBİL MÜZESİ NİĞDE'DE
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NİĞDE ÇANAKKALE SAVAŞI MOBİL MÜZESİ NİĞDE'DE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müzenin 79'uncu durağı Niğde oldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müzenin 79'uncu durağı Niğde oldu.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda ziyaretçilere açılan mobil müze Çanakkale savaşlarındaki kahramanlıkları ve yaşananları vatandaşlara anlatmayı amaçlıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, pandemi kısıtlaması nedeniyle ilk turun son durağının Niğde olduğunu belirtti.

Proje ile ilgili bilgi veren Karataş, "Müzede yedi ayrı vitrinde Çanakkale savaşları anlatılıyor. Bu vitrinlerde savaş eserleri, belgeseller, görseller bulunuyor. Dış seslerle ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale Savaşları Niğde halkına anlatılıyor. Herkesi buraya bekliyoruz"dedi.

NİĞDE ÇANAKKALE SAVAŞI MOBİL MÜZESİ NİĞDE'DE
NİĞDE ÇANAKKALE SAVAŞI MOBİL MÜZESİ NİĞDE'DE
NİĞDE ÇANAKKALE SAVAŞI MOBİL MÜZESİ NİĞDE'DE
NİĞDE ÇANAKKALE SAVAŞI MOBİL MÜZESİ NİĞDE'DE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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