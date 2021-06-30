Niğde Belediyesi'nden "Arabalı Konser" etkinliği
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Niğde Belediyesi'nden "Arabalı Konser" etkinliği

Niğde Belediyesi'nden 'Arabalı Konser' etkinliği
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesi tarafından "Eğlenceye Park Et" etkinlikleri kapsamında "Arabalı Konser" gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi tarafından "Eğlenceye Park Et" etkinlikleri kapsamında "Arabalı Konser" gerçekleştirildi.

Stadyum arazisinde düzenlenen etkinlikte Mary Jane grubu ve solisti Begüm Yiğit sahne aldı.

Konser öncesinde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni bir akım başlattıklarını söyledi.

Pandemi dolayısıyla uzun süre evlerde kalındığını ve stresli bir dönem geçirildiğini belirten Özdemir şunları kaydetti:

"Arabalı konser etkinliğimizi önceki haftalarda yapılan sınavlardan sonraya bıraktık. Çünkü sınava giren öğrencilerimiz çok stres yaşadılar. Yetişkinlerde pandemiden dolayısıyla evlere kapanmıştı. Bu etkinlikle yaşadığımız stresin acısını çıkartalım istedik. 5 gün boyunca arabalı konser etkinliğimiz devam edecek ve pandemi kurallarına uyarak eğleneceğiz. Ayrıca belediyenin görevi altyapı, üst yapı, yol yapmak değil, şehrin kültür hayatını, sosyal hayatını değiştirme ve geliştirmek de belediyenin en büyük görevlerinden bir tanesidir."

Kovid-19'la mücadele kapsamındaki önlemlere uyularak gerçekleştirilen etkinlik boyunca vatandaşlar, Yiğit'in seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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