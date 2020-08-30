Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı
30.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:06

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir Mesajında; "Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de kazanılan zafer Türk Milleti'nin yeniden dirilişidir. 30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Türk Milleti, 30 Ağustos Büyük Zaferi ile insanlığa, insanca yaşamanın ancak özgür, bağımsız ve egemen bir millet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğini verirken, bu uğurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazır olduğunu da göstermiştir. Onurla, kıvançla yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasında en önemli etken Türk Milleti'nin kendisine olan güveni ve inancıdır. Bağımsızlığımızın ölümsüz bir anıtı olan bu zafer, Türk Milleti kudret ve kahramanlığının bir göstergesi olmakla kalmamış birlik ve beraberliğimizin ne kadar büyük ve sarsılmaz olduğunu da ortaya koymuştur. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferi armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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