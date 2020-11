Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında 'başöğretmen' sıfatını alması vesilesiyle, 1981 yılından bu yana her yıl 24 Kasım'ın 'Öğretmenler Günü' olarak kutlandığını belirtti. Dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan öğretmenliğin, geçmişte olduğu gibi bugün de bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti;

"Milletçe elde ettiğimiz bu başarıda, ulaştığımız mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerimize aittir. Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Öğretmenlik mesleği aynı zamanda bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade etmektedir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlığın timsalidirler. Her yönüyle öğretmenler, eğitim ve öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Yüce görevlerini içtenlikle yerine getiren öğretmenlerimize milletimiz her zaman gönül borcu duymaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu kutlu ve kutsal mesleği ilimiz genelinde, her türlü şartlar altında icra etme gayreti içinde olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, tüm öğretmenlerimize aile ve öğrencileriyle birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu yarınlar diliyorum" - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı