Nigar Talibova kimdir? Nigar Talibova kaç yaşında, nereli?

Nigar Talibova kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündeminde bir dönemin sık konuşulan isimleri arasında yer alan Nigar Talibova kaç yaşında, nereli?

NİGAR TALİBOVA KİMDİR?

Azeri manken, şarkıcı. 1974, Baku, Azerbaycan doğumlu. Bir süre mankenlikyaptıktan sonra şarkıcılığa başladı. Gizem Özdilli ve Doğa Bekleriz ile birlikte kurmuş olduğu Adrenalin grubu ile müzik kariyeri de sürdürmekte; aynı mankenlerle Ortaköy'de Models adı altında bir kafe de işletmektedir.

1996 yılında geldiği Türkiye'de kalıcı olmayı hedeflediğini vurgulayan manken, iki ülkeye de bağlılığını şu cümleyle açıklıyor: "Benim iki vatanım var, biri Türkiye, diğeri ise Azerbaycan. Çoğunlukla buradayım ama sık sık Azerbaycan'a da gidiyorum. Çünkü orada çok sevdiğim ailemi ziyaret ediyorum. İki ülkenin de ortak bir geçmişi var.Birçok örf ve adetimiz aynı. Aynı inançlara sahibiz. Dilimiz de farklı değil. Tüm bunlar Türkiye'yi çok sevmem için yeter de artar bile"

Memleketi Azerbaycan'da 2012 yılında çıkan yeni soyadı kanunundan yararlanan eski manken; Talibova olan soyadını Talibzade yaptırmıştır.

Popüler Şarkıları:

Barışmam Öpüşmeden - Adrenalin · 2003

Aşk Defteri - Adrenalin · 2003

Bana Ne - Adrenalin · 2003

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