Nicolas Aujla'nın 2020 için dehşete düşüren kehanetleri
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Nicolas Aujla'nın 2020 için dehşete düşüren kehanetleri

24.11.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:28
Nicolas Aujla'nın 2020 için dehşete düşüren kehanetleri

Daha önce Notre Dame Katedrali'nin yanacağını bile Nicolas Aujla, koronavirüs ortada yokken böyle bir virüsün dünyayı ele geçireceğini de açıklamıştı. Ünlü kahin Nicolas Aujula, bu kez salgının bitişi için tarih verdi. Peki, Nicolas Aujla kimdir? Nicolas Aujla'nın 2020 için dehşete düşüren kehanetleri...

Daha önce Notre Dame Katedrali'nin yanacağını bile Nicolas Aujla, koronavirüs ortada yokken böyle bir virüsün dünyayı ele geçireceğini de açıklamıştı. Ünlü kahin Nicolas Aujula, bu kez salgının bitişi için tarih verdi. Koronavirüs 2022'ye kadar süreceğini açıkladı. Peki, Nicolas Aujla kimdir? Nicolas Aujla'nın 2020 için dehşete düşüren kehanetleri

NİCOLAS AUJLA KİMDİR?

Nicolas Aujla kendisini önceki hayatında bir uzaylı olduğunu iddia ediyor. İngiliz psişik Nicolas Aujula, 2019 pek çok kehanette bulunmuş ve bu kehanetleri doğru çıkmıştı. 33 yaşında olan Nicolas Aujula, geçmiş yaşam retrospektif terapisti, hipnoz uzmanı ve astrologdur

Suriye krizini ve diğer dünyadaki olayları doğru bir şekilde tahmin eden bir İngiliz psişik olan 2019 için bir tahmin yayınladı

2019 yılında bulunduğu tüm dünya "Dünyaca ünlü bir kilise yanacak" kehanetiyle ismini duymuştu. Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nin yanmasıyla gözler Aujula'ya çevrilmişti.

34 yaşındaki kahin, Çin ve Küba'daki depremleri, Londra'daki taksici protestolarını ve Justin adlı kamuya mal olmuş bir kişinin (Justin Trudeau, Kanada Başbakanı) içinde bulunduğu skandalı bilmişti.

NİCOLAS AUJLA'NIN 2020 KEHANETLERİ

Aujula'ya göre 2020 çok zor bir yıl olacak.

Güney Londralı olan Nicolas, ruhlarla bağlantıya geçtiğini ve doğaüstü görüş yeteneğine sahip olduğunu savunuyor.

Çocukluğundan beri böyle olduğunu belirten Nicolas Aujula önceki hayatlarında Mısır kraliçesi, Fransız devriminde bir öğretmen, hizmetçi, geyik ve aslan olarak yaşadığını da ileri sürüyor. Hatta başka bir evrende yaşadığını da iddia ediyor.

Kehanetlerinin çoğunu rüyalarında gördüğünü belirten Aujula, özellikle 2020 yılında dünyanın dört bir yanında sokaklarda protesto gösterilerinin artarak devam edeceği kehanetinde bulundu.

Genç kahin, protesto gösterilerinin gittikçe kuvvetlenerek global bir harekete dönüşeceğini de söyledi.

Aujula'nın 2020 için kehanetleri arasında Trump da var. Kahine göre Trump, 2020 seçimlerini kaybedecek ancak giderken sessizce gitmeyecek, gidişi büyük ses getirecek.

Nicolas Aujula, dünyaca ünlü isimlerle ilgili de kehanetlerde bulundu.

Aujula'ya göre Paris Hilton, 2020 yılında bir bebek sahibi olacak. Lindsay Lohan ve Jennifer Aniston'ın isimleri ise skandallarla anılacak.

Ünlü kahine göre 2020'de tıpkı Amy Winehouse gibi çok ünlü ve genç bir kadın şarkıcı hayatını alkol ve bağımlılık gibi nedenlerden dolayı kaybedecek.

Nicolas'ın 2020'yle ilgili sıradışı kehanetleri de var. Ünlü kahin İngiltere'de bir hastanenin yanacağını, yetenek şovunu bir köpeğin kazanacağını, İngiltere futbol takımının uluslararası bir turnuvada şampiyon olacağını (EURO 2020) gördüğünü de söylüyor.

Nicolas Aujla kimdir? Nicolas Aujla'nın 2020 için dehşete düşüren kehanetleri


Nicolas Aujla'nın 2020 için dehşete düşüren kehanetleri

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