NGC de İHA Muhabiri Demir'e yönelik saldırıyı kınadı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC), Muharrem Sarıkaya'nın yaptığı hareketin affedilemez olduğunu belirterek, İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ekici, canlı yayında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile program yaparken İHA muhabiri gazeteci Ahmet Demir'e Türkiye'nin gözü önünde Muharrem Sarıkaya'nın yaptığı hareketin affedilmez olduğunu belirterek kınadı.

Ekici, yayınladığı mesajında, "Bir basın emekçisi meslektaşımıza karşı, kameralar önünde her zaman insan hakları ve emek savunuculuğu yapan, Haber türk yazarı Muharrem Sarıkaya tarafından yapılan meslektaşımızı küçük düşürücü ve insan onuruna sığmayan bu davranışını şiddetle kınıyor, saldırıya uğrayan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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