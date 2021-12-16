İki yıl sonra piyasaya çıkması beklenen NFT oyunu, şimdiden satışına başladığı arsalardan 40 milyon sterlin kazandı
Video oyun tasarımcısı olan Peter Molyneux'un geliştirdiği NFT oyunu Legacy, oyun içerisinde oyunculara arsa satarak milyonlarca sterlin kazandı.
Nft tabanlı oyun Legacy, henüz piyasaya sürülmeden önce geliştiricisine milyonlarca sterlin kazandırdı. Geçtiğimiz günlerde kripto para oyun platformu olan Gala Games ile ortaklığını duyuran Peter Molyneux'un geliştirme şirketi 22Cans, Molyneux'un ilk kez 2019'da duyurduğu bir oyun olan Legacy'de birlikte çalışacak.
Legacy, Ethereum blok zincirinde olan LegacyCoin adlı yeni bir dijital para birimi içerecek ve oyuncular NFT'ler satın alarak oyuna katılacaklar. Katıldıktan sonra, oyunda bir iş kurabilir, bu işletmenin etrafında bir kasaba kurabilir ve LegacyCoin fonlarını artırmak için diğer oyuncularla rekabet edebilir veya iş birlikleri yapabileceksiniz.
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NFT oyununun 2023 yılına kadar çıkması beklenmemesine rağmen oyun arsaları şimdiden satışa çıktı. Oyun henüz piyasaya sürülmemesine rağmen oyunun geliştiricisi Peter Molyneux, Legacy'den 40 milyon sterlin gelir elde ettiği ortaya çıktı.
Legacy'de satılan şu ana kadar ki en pahalı arsanın ise fiyatı dudak uçuklattı. Peter Molyneux'a göre oyunda şu ana kadar satılan en pahalı arsa 678 bin sterline satıldı. Oyun çıkana kadar Gala Pointsler üzerinden satışlar yapılmaktadır. Oyun içerisindeki 1,000 Gala Points, 0.124345 ETH yaklaşık 500 dolar yani 7 bin 500 Türk Lirasına denk gelmektedir.
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