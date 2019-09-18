18.09.2019 22:10

Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi açıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bir hayırseverin katkılarıyla yaptırılan Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi'nin açılışını yaptı.

Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde yaptırılan Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi düzenlenen tören ile açıldı. Açılış törenine Garnizon komutanı Caner Demirkol, hayırsever Hasan-Nezihe Kılıç çifti, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Ayrıca kurdele kesiminin ardından okulu gezen Akgün ile Kılıç ailesi okul girişinde kendilerini bekleyen müzik ziyafeti ile karşılaştılar. Okulun açılışını yapımına katkı sağlayan Nezihe-Hasan Kılıç çifti, oğulları Mustafa Kılıç ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün kurdele keserek gerçekleştirdi. İstiklal Marşı ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti.

"Eğitim davası hepimizin davası"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İlk okulu 1970 yılında Sefaköy' de Söğütlü Çeşme'de Çeşme Ortaokulu olarak yaptırmıştım. Millet gecekondu yapıyordu biz de okul yapmıştık. Bugün de 35'nci okulumuzu vatandaş belediye iş birliği ile Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi olarak kolej ayarında yaptırıp anahtar teslimini bakanlığımıza verdik. Belediyenin tüm spor tesis alanları okula tahsis edildi. Allah Hasan abi Nezihe teyze gibi Murat Kardeşim gibi hayırseverlerin sayısını arttırsın. Çünkü milli eğitim davası hepimizin davasıdır. Ben belediye başkanı olarak eğitimin temel alt yapısını yapmaya devam ediyorum. Bugün bu okulu yapıp bize teslim eden Kılıç ailesi, 2020'de babaları adına Mustafa Kılıç adına yeni bir okul daha yapmaya başladılar. Bunlar bizim Büyükçekmece'mizin güzellikler" dedi.

"Milli eğitime gönül vermiş insanlar lazım"

Okulun yapımına katkı sağlayan hayırseverlerin oğlu Murat Kılıç, "Bizim ülkemize Hasan Başkan gibi milli eğitime gönül vermiş insanlar lazım. Ben kendilerine bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Büyükçekmece ailesini seven ve böyle hizmet eden başka bir başkan görmedim" diye konuştu.

Kaynak: İHA