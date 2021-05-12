Nezen Germiyen cinayetinin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın arkadaşı her şeyi anlattı: Konuşurken bana öldürdüğünü itiraf etti
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Nezen Germiyen cinayetinin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın arkadaşı her şeyi anlattı: Konuşurken bana öldürdüğünü itiraf etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, bir süredir 2013 yılında Nevşehir'de bir dere yatağında henüz 13 yaşındayken ölü bulunan Nezen Germiyen'in cinayetini araştırıyor. Cinayetin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın koğuş arkadaşı canlı yayına bağlanarak "Kendisi bana 'Nezen'i ben öldürdüm onun vicdan azabını çekiyorum' dedi. Ben de vicdan azabı çektiğim için aradım" dedi.

Müge Anlı'da boşandığı eski eşi ve sevgilisi tarafından para karşılığı erkeklerle birlikteliğe zorlanan Lütfiye Gündüz'ün 8 yıllık kaybı ile sırrı birlikte çözülmeye çalışılan Nezen Germiyen'in cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın yayınına bağlanan cinayetteki kilit isim Ahmet Taşkın'ın koğuş arkadaşı Rıdvan Öz, vicdan azabına dayanamadığını söyleyerek olayın seyrini değiştirecek bir itirafta bulundu.

"BANA NEZEN'İ ÖLDÜRDÜM DEDİ"

Yayına bağlanarak Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarında 15 Mayıs 2013 tarihinde bir dere yatağında ölü bulunan Nezen Germiyen'in cinayetiyle ilgili konuşacağını söyleyen Ahmet Taşkın'ın hapishaneden koğuş arkadaşı Rıdvan Öz, "2013 tarihinde Ahmet Taşkın'la aynı koğuştaydım. Kendisi bana 'Nezen'i ben öldürdüm onun vicdan azabı çekiyorum' dedi. Bende vicdan azabı çektiğim için de aradım. Öz abim de oradaydı" ifadesinde bulundu.

Nezen Germiyen cinayetinin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın arkadaşı her şeyi anlattı: Konuşurken bana öldürdüğünü itiraf etti

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Yıllar sonra canlı yayında gelen bu itiraf sonrası Müge Anlı ve Nezen Germiyen'in ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Stüdyoda büyük bir sessizliğin hakim olduğu o anlarda, cinayete kurban giden genç kızın babası Hüseyin Germiyen ile annesi Melahat Germiyen gözyaşlarına hakim olamadı.

Nezen Germiyen cinayetinin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın arkadaşı her şeyi anlattı: Konuşurken bana öldürdüğünü itiraf etti

"VİCDAN AZABINA DAYANAMADIĞI İÇİN İTİRAF ETTİ"

Rıdvan Öz'ün itirafı sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, "Beyefendi vicdan azabına dayanamadığı için bu itirafı yaptı. Korona nedeniyle tahliye olduğunu ve bu konuyla ilgili ifade vereceğini söyledi" dedi. Reklam arasında konuşan baba Hüseyin Germiyen ise "8 yıldır kızımın katilini arıyordum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Nezen Germiyen cinayetinin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın arkadaşı her şeyi anlattı: Konuşurken bana öldürdüğünü itiraf etti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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