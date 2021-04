Neymar Fortnite'a geliyor!

Beklenen gün yarın! Neymar yarın Fortnite'a eklenecek.

Dünyaca ünlü profesyonel futbolcu Neymar Fortnite'a geliyor. 27 Nisan'da gelecek battlepass ile kostümüne ve diğer içeriklerine ulaşabileceksiniz. Biz de sizler için bu haberin detaylarını derledik.

Fortnite YouTube hesabı Neymar'a ait kostümlerin ve diğer eklentilerin olduğu kanalında paylaştı.

27 Nisan günü battlepass'e eklenecek olan kostüm ve eklentileri artık elde edebileceksiniz.

Kostümleri ve Eklentileri elde edeceğiniz görevler ise şunlar:

TALK TO AN ISLAND SOCCER PLAYER: Bir konuşma başlatın! Soccer Ball Emote Toy ve Neymar Jr Banner kazanın.

COMPLETE 3 QUESTS FROM ISLAND SOCCER PLAYERS: Haritada yerleri belirlenecek yerlere giderek Matador Loading Screen kazanın.

COMPLETE 5 QUESTS FROM ISLAND SOCCER PLAYERS: Haritada yerleri belirlenecek yerlere giderek Neymar Jr Outfit kazanın.

DROP KICK THE SOCCER BALL TOY 500 METERS AS NEYMAR JR: Topu Neymar Jr. olarak 500 metre fırlatın ve Joia Trophy Back Bling kazanın.

SCORE A GOAL WITH THE SOCCER BALL TOY AS NEYMAR JR: Neymar Jr. olarak topla gol atın ve Jaguar Strike Pickaxe kazanın.

ELIMINATE 3 OPPONENTS AS NEYMAR JR: Neymar Jr. olarak 3 düşmanı öldürün ve Shhh. Emote kazanın.

Bu sıra ile birlikte görevleri yaptıkça şu hediyeleri kazanırsınız:

I'm ready! Spray

Stealth Shot Emoticon

Hang Loose Celebration Emote

Aerial Acrobat Glider

Exhibition Style of the Neymar Jr Outfit, Jaguar Strike Pickaxe, and Aerial Acrobat Glider

Buna ek olarak THE NEYMAR JR CUP'a katılarak özel tasarlanmış Neymar Jr. botu için kapışın. Turnuvaya katılım için hesabınızda iki faktörlü doğrulamanın açık olması gerekmektedir. Buna ek olarak turnuvaya katılmak için 30 seviye ve üstü olmanız gerekiyor. Turnuvaya ait diğer detayları ise öğrenebilirsiniz. Belki de siz kazanırsınız kim bilir?

Kaynak: Playerbros