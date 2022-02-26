New York'un Times Meydanı'nda Rusya'nın Ukrayna saldırısı protesto edildi - Haberler

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New York'un Times Meydanı'nda Rusya'nın Ukrayna saldırısı protesto edildi

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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New York'un Times Meydanı'nda Rusya'nın Ukrayna saldırısı protesto edildi

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

New York'un en ünlü turistik mekanlarından olan meydanı dolduran göstericiler, attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısını başlattığı günden bu yana başkent Washington DC ve New York başta olmak üzere, ABD'nin birçok kentinde protestolar düzenleniyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Times Meydanı, New York, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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