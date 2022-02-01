New York Times, son günlerin popüler kelime oyununu Wordle'ı satın aldı

ABD merkezli dünyaca ünlü gazete New York Times, son günlerin popüler kelime oyunu Wordle'ı satın aldı. 80 yıllık pazar bulmacasıyla ünlü New York Times, satış fiyatı hakkında net açıklama yapmayarak 'altı rakamlı bir ücret' ifadelerini kullandı.

Yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından Ekim ayında yazılan kelime oyunu Wordle, New York Times tarafından satın alındı. Oyun, oyuncuları altı tahminde beş harfli bir kelime bulacak şekilde bulmaca kareleri gibi tasarlandı. Oyunun NYT'a satılması konusunda açıklama yapan Josh Wardle "Bu (başarı) biraz yoğun olmadı desem yalan olur. Sonuçta tek bir kişiyim" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya