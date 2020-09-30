Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor
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BBC

Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor

30.09.2020 17:12 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:27
Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor

Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlik son dönemde azalırken, ABD'den bölgede tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. New York Times gazetesi, ABD'nin Girit Adası'ndaki ortak üsse büyük bir savaş gemisi göndereceğini yazdı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de karşılıklı NAVTEX ilanlarıyla başlayan gerilim, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in arabuluculuk girişimleriyle son dönemde azalırken, ABD'den bölgede tansiyonu yükseltecek yeni bir hamle geldi. Amerikan New York Times gazetesi, ABD'nin Yunanistan ile Girit adasındaki ortak üsse büyük bir savaş gemisi göndereceğini kaleme aldı.

SUDA KÖRFEZİ'NE KONUŞLANDIRILACAK

Üst düzey bir Amerikalı diplomatı kaynak gösteren haberde, "Hershel 'Woody' Williams" adlı geminin, Türkiye'den 600 mil uzakta, Girit adasının kuzeybatı sahilindeki Suda Körfezi'nde konuşlandırılacağı belirtildi.

"YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA DİYALOĞU DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Salı günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinde Türkiye ile anlaşmazlık ve sorunun nasıl çözüleceği konusunun temel gündem olduğu ve ikilinin Suda Körfezi'ne ziyaret düzenlediği belirtildi.

ABD'nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkta resmen arabuluculuk yapmadığı, bu görevin belirtilen yazıda, Miçotakis ile görüşmesinin ardından Pompeo'nun yaptığı şu açıklamaya yer verildi:

"NATO müttefikleri Yunanistan ile Türkiye arasında diyaloğu destekliyor ve bu sorunların tartışılmasına bir an önce başlanmasını teşvik ediyoruz."

Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor
Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor
BBC
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