New York'ta Yağmurlu Bir Gün Filmi

'A Rainy Day in New York', hafta sonu için New York’a gelen genç bir çifte (Timothée Chalamet ve Elle Fanning) odaklanıyor. Şehir çiftin hayatına yağmurlu kötü bir hava ve bir dizi macera getiriyor.



Filmin oyuncu kadrosunda “Call Me by Your Name”in Oscar adayı başrolü Timothée Chalamet, son zamanlarda oyunculuğa iyice alışan şarkıcı Selena Gomez, “Maleficent”ın Aurora’sı olarak yıldızı parlayan Elle Fanning, iki Oscar adaylığı bulunan Jude Law, “Rogue One” ile hatırlanan Diego Luna, “Ray Donovan” dizisiyle beş yıl üst üste Altın Küre’ye aday gösterilen Liev Schreiber gibi isimler yer alıyor.



Yönetmen: Woody Allen

Senaryo: Woody Allen

Oyuncular: Timothée Chalamet, Kelly Rohrbach, Elle Fanning, Jude Law, Suki Waterhouse, Rebecca Hall, Selena Gomez, Liev Schreiber, Cherry Jones, Diego Luna, Annaleigh Ashford, Griffin Newman, Taylor Black, Kathryn Leigh Scott, Catherine LeFrere, Claudette Lalí, Natasha Romanova, Jacob Berger, Will Rogers , Olivia Boreham-Wing, Edward James Hyland, Jonathan Judge-Russo, Liz Celeste, Aynsleigh Dann, Saskia Slaaf, Tyler Weaks, Ben Warheit, Elijah Boothe, Gurdeep Singh, Chris Banks

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: A Rainy Day in New York

Yapımcı Firma: Gravier Productions

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 30.08.2019

Kaynak: InterSinema.com