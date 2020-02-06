New York'ta son sezon buluşması
Haberler » Magazin » New York'ta son sezon buluşması - Magazin

New York'ta son sezon buluşması

8 Emmy ve 5 Altın Küre ödülü sahibi olan dizinin son sezonu şerefine önceki gün New York'ta özel bir davet düzenlendi.

06.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:49
New York'ta son sezon buluşması

8 Emmy ve 5 Altın ödülü sahibi olan dizinin son sezonu şerefine önceki gün 'ta özel bir davet düzenlendi. The Lobster Theater'daki davette yeni sezonun ilk bölümü gösterildi. Başrol oyuncusu 'in eşi Hugh Dancy ile katıldığı davette dizinin Türk yıldızı Numan Acar da hazır bulundu. 4'üncü sezonda Taliban lideri Haissam Haqqani'yi canlandıran Acar, son sezondaki Kabil sahnelerinde de yer alacak.

Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler