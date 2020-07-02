New York'ta Polis Bütçesinden Kesinti New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin polis departmanı (NYPD) bütçesini 1 milyar dolar azaltmayı planladığını açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin polis departmanı (NYPD) bütçesini 1 milyar dolar azaltmayı planladığını açıkladı. Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya rağmen belediye sarayı önündeki topluluk hala işgale devam ediyorlar. Aslı Pelit son gelişmeleri aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com