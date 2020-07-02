New York'ta Polis Bütçesinden Kesinti
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin polis departmanı (NYPD) bütçesini 1 milyar dolar azaltmayı planladığını açıkladı.
02.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:17
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin polis departmanı (NYPD) bütçesini 1 milyar dolar azaltmayı planladığını açıkladı. Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya rağmen belediye sarayı önündeki topluluk hala işgale devam ediyorlar. Aslı Pelit son gelişmeleri aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com