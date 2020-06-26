New York'ta hilal
Özgürlük Heykeli silüetinde gün batımı Empire State binası üzerinde görülen hilal görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Kulesi (Empire State) üzerinde gece vakti görülen hilal güzel görüntü oluşturdu.
26.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:48
Özgürlük Heykeli silüetinde gün batımı
Empire State binası üzerinde görülen hilal görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Kulesi (Empire State) üzerinde gece vakti görülen hilal güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA