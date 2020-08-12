New York'ta gün batımı
Williamsburg Köprüsü'nden geçen metro trenlerinin drone görüntüleri New York'ta gün batımı NEW ABD'nin New York kentinde gün batımı esnasında Williamsburg Köprüsü'nden geçen metro trenleri güzel görüntüler oluşturdular.
12.08.2020 06:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:16
Williamsburg Köprüsü'nden geçen metro trenlerinin drone görüntüleri New York'ta gün batımı
NEW ABD'nin New York kentinde gün batımı esnasında Williamsburg Köprüsü'nden geçen metro trenleri güzel görüntüler oluşturdular.
Kaynak: AA