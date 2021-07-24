New York'ta dolunay
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New York'ta dolunay

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dolunayın New York şehri üzerindeki görüntüleri ABD'de temmuz dolunayı, 2021 Olimpiyatlarının açılışı nedeniyle Türk bayrağı rengiyle ışıklandırılan Empire State binası yanında güzel görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dolunayın New York şehri üzerindeki görüntüleri ABD'de temmuz dolunayı, 2021 Olimpiyatlarının açılışı nedeniyle Türk bayrağı rengiyle ışıklandırılan Empire State binası yanında güzel görüntüler oluşturdu

New York'ta dolunay
New York'ta dolunay
New York'ta dolunay
New York'ta dolunay

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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