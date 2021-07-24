New York'ta dolunay
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dolunayın New York şehri üzerindeki görüntüleri ABD'de temmuz dolunayı, 2021 Olimpiyatlarının açılışı nedeniyle Türk bayrağı rengiyle ışıklandırılan Empire State binası yanında güzel görüntüler oluşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dolunayın New York şehri üzerindeki görüntüleri ABD'de temmuz dolunayı, 2021 Olimpiyatlarının açılışı nedeniyle Türk bayrağı rengiyle ışıklandırılan Empire State binası yanında güzel görüntüler oluşturdu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol