New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW
Balkabaklarının yapımı Etkinliğe katılanlar Etkinliğin düzenlendiği alan NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta yüzlerce kişi çocuklarıyla birlikte bal kabağı süsleme etkinliğine katıldı.
Balkabaklarının yapımı
Etkinliğe katılanlar
Etkinliğin düzenlendiği alan NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta yüzlerce kişi çocuklarıyla birlikte bal kabağı süsleme etkinliğine katıldı. Mum ışıklarıyla renklendirilen kabaklar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
VİDEO: New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW