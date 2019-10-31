New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW

New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW

Balkabaklarının yapımı Etkinliğe katılanlar Etkinliğin düzenlendiği alan NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta yüzlerce kişi çocuklarıyla birlikte bal kabağı süsleme etkinliğine katıldı.

31.10.2019 04:59
New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW

Balkabaklarının yapımı

Etkinliğe katılanlar

Etkinliğin düzenlendiği alan NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta yüzlerce kişi çocuklarıyla birlikte bal kabağı süsleme etkinliğine katıldı. Mum ışıklarıyla renklendirilen kabaklar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA

VİDEO: New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW
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