New York'ta aşı karşıtı protesto
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New York'ta aşı karşıtı protesto

Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel

Protestoya katılan insanlar Bir göstericinin konuşması Göstericinin gözaltına alınması NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki belediye binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.

Protestoya katılan insanlar

Bir göstericinin konuşması

Göstericinin gözaltına alınması NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki belediye binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.

New York'ta aşı karşıtı protesto
New York'ta aşı karşıtı protesto
New York'ta aşı karşıtı protesto
New York'ta aşı karşıtı protesto

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

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