New York'ta aşı karşıtı protesto

Protestoya katılan insanlar Bir göstericinin konuşması Göstericinin gözaltına alınması NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki belediye binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.