New York'ta aşı karşıtı protesto
Protestoya katılan insanlar Bir göstericinin konuşması Göstericinin gözaltına alınması NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki belediye binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.
Protestoya katılan insanlar
Bir göstericinin konuşması
Göstericinin gözaltına alınması NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki belediye binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun