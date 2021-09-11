New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı - Haberler
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New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentinde 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'nin hedef alındığı terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünün anma töreni başladı.

ABD'nin New York kentinde 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'nin hedef alındığı terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünün anma töreni başladı.

Törene, ABD'nin eski başkanları da katıldı. Törenin yapılacağı alana 1993-2001 yılları arasında görev yapmış olan eski ABD Başkanı Bill Clinton, 2009-2017 yılları arasında görev yapan Barack Obama ve şu anki ABD Başkanı Joe Biden da geldi.

11 EYLÜL SALDIRILARI

ABD'de 11 Eylül 2001 sabahı, saat 8.45'te 75 bin litre yakıt taşıyan Boeing 767 tipi American Airlines'a ait yolcu uçağı, El Kaide mensubu teröristlerce kaçırılarak New York'ta İkiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey binasına çarptı. Birinci saldırıdan yaklaşık 20 dakika sonra, saat 9.05'te United Airlines'a ait aynı model uçak ise güney binasına çarptı. 19 teröristin düzenlediği saldırıların üçüncüsü, ABD'nin askeri yönetim merkezi olan Pentagon'a düzenlendi. Sonuncu saldırı ise teröristlerce Kongre Binası'na yönelik planlanmıştı ancak Pensilvanya eyaleti hava sahası üzerinde, uçaktaki yolcuların teröristlere müdahale etmesi sonucu Kongre Binası'na ulaşamadan düştü.

New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı

New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı

New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı

New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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