New York sokaklarında kafalarına demirle vurularak öldürülen 4 evsiz bulundu

05.10.2019 20:01

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde dört evsiz adamın sokakta ölü bulunması polisi harekete geçirdi. Güvenlik ekipleri, Çin Mahallesi (Chinatown) yakınlarında öldürüldüğü tespit edilen kurbanlarla alakalı bir kişiyi gözaltına aldı.



911 acil servis hattına gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri cumartesi sabah saat 2 civarında Çin Mahallesi yakınlarında üç farklı noktada dört ceset tespit etti. Yapılan incelemede kurbanların civarda uyuyan evsizler olduğu ve kafalarına demir sopalarla vurularak öldürüldüğü belirlendi. İlk yardım ekipleri kafasından darbe alan beşinci bir kurbanı da yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Şu anda Manhattan hastanesinde bulunan yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle