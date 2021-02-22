New York Knicks - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün New York Knicks - Minnesota TW maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler New York Knicks - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, New York Knicks - Minnesota TW maçı gerçekleşecek. Peki, New York Knicks - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

NEW YORK KNİCKS - MİNNESOTA TW MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, New York Knicks - Minnesota TW maçı New York'da Madison Square Garden'da oynanacak. New York Knicks - Minnesota TW maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

NEW YORK KNİCKS - MİNNESOTA TW MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 22 Şubat Pazartesi günü oynanacak New York Knicks - Minnesota TW maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.