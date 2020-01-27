New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW
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New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW

New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı Dün helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nin efsane basketbolcusu Kobe Bryant anısına New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı ve Madison Square Garden'a resimleri konuldu.

27.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:10
New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW

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Dün helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nin efsane basketbolcusu Kobe Bryant anısına New York'un simgesel yerlerinden Meydanı ve Madison Garden'a resimleri konuldu. Ayrıca Kobe Bryant'ın yaratıcı hayranlarından birisi Bryant Park'taki metro istasyonun başına Kobe ismini yapıştırdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW
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