New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı - NEW
New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı Dün helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nin efsane basketbolcusu Kobe Bryant anısına New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı ve Madison Square Garden'a resimleri konuldu.
27.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:10
New York'a Kobe Bryant'ın resimleri asıldı
Dün helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nin efsane basketbolcusu Kobe Bryant anısına New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı ve Madison Square Garden'a resimleri konuldu. Ayrıca Kobe Bryant'ın yaratıcı hayranlarından birisi Bryant Park'taki metro istasyonun başına Kobe ismini yapıştırdı.
Kaynak: AA