New World sistem gereksinimleri neler? New World kaç GB?

New World Amazon Games tarafından 28 Eylül 2021'de piyasaya sürülen, devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunudur. Oyunun daha önce Mayıs 2020'de çıkması planlanıyordu ancak şu anki tarihine ertelendi. Oyun, satın al iş modeli kullanacak, yani aylık zorunlu abonelik ücreti olmayacak.

Doğaüstü Aeternum adasında yeni bir kader oluşturacağınız, tehlike ve fırsatlarla dolu heyecan verici, açık dünya MMO'sunu keşfedin.

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NEW WORLD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-2400/ AMD CPU with 4 physical cores @ 3Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 670 2GB/ AMD Radeon R9 280 or better

DirectX: Sürüm 12

NEW WORLD ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i7-2600K/ AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 970/ AMD Radeon R9 390X or better

DirectX: Sürüm 12

NEW WORLD KAÇ GB?

New World'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil en az 50 GB boş alan gerekmektedir.

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