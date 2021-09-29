New World sistem gereksinimleri neler? New World kaç GB? - Haberler
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New World sistem gereksinimleri neler? New World kaç GB?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
New World sistem gereksinimleri neler? New World kaç GB?

New World, Amazon Game Studios tarafından geliştirilen çok oyunculu çevirmiçi rol yapma oyunudur. New World sistem gereksinimleri neler? New World kaç GB? New World sunuculara nasıl girerim? New World sistem gereksinimleri açıklandı detaylar haberimizde…

New World Amazon Games tarafından 28 Eylül 2021'de piyasaya sürülen, devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunudur. Oyunun daha önce Mayıs 2020'de çıkması planlanıyordu ancak şu anki tarihine ertelendi. Oyun, satın al iş modeli kullanacak, yani aylık zorunlu abonelik ücreti olmayacak.

Doğaüstü Aeternum adasında yeni bir kader oluşturacağınız, tehlike ve fırsatlarla dolu heyecan verici, açık dünya MMO'sunu keşfedin.

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  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows® 10 64-bit
  • İşlemci: Intel® Core™ i5-2400/ AMD CPU with 4 physical cores @ 3Ghz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 670 2GB/ AMD Radeon R9 280 or better
  • DirectX: Sürüm 12

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows® 10 64-bit
  • İşlemci: Intel® Core™ i7-2600K/ AMD Ryzen 5 1400
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 970/ AMD Radeon R9 390X or better
  • DirectX: Sürüm 12

New World'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil en az 50 GB boş alan gerekmektedir.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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