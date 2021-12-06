Nevzat Çiçek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nevzat Çiçek'in hayatı ve biyografisi! Kitapları neler?
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nevzat Çiçek geliyor. Nevzat Çiçek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Nevzat Çiçek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nevzat Çiçek'in hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...
Hayatı ve biyografisi merak edilen isimler arasında gazeteci yazar Nevzat Çiçek geliyor. Peki, Nevzat Çiçek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? İşte bilgiler...
NEVZAT ÇİÇEK KİMDİR?
Gazeteci ve yazar Nevzat Çiçek 1977 yılında Adıyaman Gerger'de dünyaya geldi.
Nevzat Çiçek doğum tarihi : 1977
Nevzat Çiçek kaç yaşında : 44 yaşında
Nevzat Çiçek nereli : Adıyaman - Gerger
Nevzat Çiçek mesleği ne : Gazeteci, Yazar
Nevzat Çiçek ilkokulu Adıyaman'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da bitirdi. Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversite Sosyoloji bölümünü yarıda bıraktı. Nevzat Çiçek, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri mezunudur. Nevzat Çiçek birçok gazete ile çalışmıştır. Çalıştığı kurumlardan bazıları, Taraf gazetesi, Sabah gazetesi, Özgün Duruş gazetesi vb. kurumlardır.
Nevzat Çiçek, İndyturk Genel Yayın Yönetmeni'dir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Nevzat Çiçek'in Twitterda 409 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına '@nevzatcicek' adresinden ulaşabilirsiniz.
Nevzat Çiçek'in Kitapları:
- Puşi ve Sarık
- İtirafçı
- Gerçek Cellat Kim
- "Kod adı düğün: Dağlıca"
- Sivas Kampı
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