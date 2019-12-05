Nevzat Biçer Nikah Salonu, Kadın Hakları Günü'nde açıldı

05.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:28

Efeler Belediyesi tarafından restore edilen Nevzat Biçer Konferans ve Nikah Salonu'nun açılışı Kadın Hakları Günü'nde yapıldı. Salonda ilk nikahı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kıydı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 05 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile birlikte Nevzat Biçer Parkı'na kadar bando eşliğinde yürüdü. Burada Efeler Belediyesi tarafından restoresi gerçekleştirilen Konferans ve Nikah Salonu'nun açılışı yapıldı. Açılışı yapılan salonda Murat Kuzuğ ve Ayperi Madilkanova'nın nikahını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kıydı. Başkan Çerçioğlu, genç çifte yaşam boyu mutluluklar dilerken evlilik cüzdanını mutlu çifte teslim etmesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'ya verdi. Karaca da geline evlilik cüzdanını teslim ederek mutluluklar diledi.



Nevzat Biçer Konferans ve Nikah Salonu'nu Efeler'e kazandırmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bu salon bize ait ancak etrafı Büyükşehir'e aitti. Başkan Çerçioğlu, bize 'Öyle şey olur mu? Bu salonu size aitse bahçesi de size ait olmalı' diyerek çevre düzenlemesinin ardından bahçeyi de bize tahsis etti. Çok sağ olsun. Onun namı tüm Türkiye'yi kapsıyor. Bugün bu açılışta bizimle birlikte olmasından mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından iş insanı ve siyasetçi Sena Kaleli programa katılan davetlilere konferans gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA