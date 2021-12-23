NEVÜ'de "Matematiğin gizemli tarihine bakış" semineri düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) matematik biliminin öğrencilere farklı yanlarını tanıtmak amacıyla "Matematiğin gizemli tarihine bakış" semineri düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Matematik Kulübü tarafından, Fen- Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, matematiğin tarihçesiyle ilgili sunum yaptı.

Mısır-Mezopotamya ve Antik Yunan uygarlıklarında matematiğin nasıl doğduğunu anlatan Karakoç, Mezopotamya'nın öncü medeniyetlerinden Babillerin matematiğe yaptığı katkıları aktardı.

Karakoç, Antik Yunan döneminde matematik tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran Thales, Pisagor, Öklid ve Arşimet gibi bilim insanlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısı ile kaleme aldığı geometri kitabı da tanıtıldı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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