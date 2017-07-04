Nevşehirspor'a Desteğimiz Her Zaman Tam"

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Hasan Ünver, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekibi Nevşehirspor'a her zaman için desteklerinin tam olduğunu belirtti.



Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehirspor Kulübü Başkanı Salih Dirikoç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Ünver, ellerinden geldiğince Nevşehirspor'a hem maddi ve hem de manevi olarak destek olmaya çaba harcadıklarını belirtti.



Salih Dirikoç başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Ünver, "Şehrimizin BAL ligindeki temsilcisi Nevşehirspor'a desteğimiz her zaman tamdır. Bugüne kadar imkanlarımız el verdiğince Nevşehirspor'ın yanında olduk, bundan sonra da olmayı sürdüreceğiz. Şimdiden böylesine önemli bir görevi üstlenme kararlılığını ortaya koyan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamlılığını temenni ediyorum" dedi.



- Nevşehir