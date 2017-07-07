Nevşehirli Milli Boksör Melike Avrupa'da Final Şansı Arıyor

BULGARİSTAN'da devam eden Avrupa Büyük Bayanlar Boks Şampiyonası'nda 46 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks takımından Melike Nur Güneş, çeyrek finalde İtalyan rakibi Erika Prisciandaro'yu 5-0 yenerek yarı finale adını yazdırmayı başardı.



Milli takım antrenörü Mehmet Dalbudak nezaretinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks takımında çalışmalarını sürdüren Melike Nur Güneş, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerinde toplamış ve Haziran ayındaki Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampına katılma hakkını kazanmıştı. Kamp döneninde de üstün bir performans sergileyen Melike nur Güneş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda eleme turlarında da rakiplerini yenerek çeyrek finale kadar çıkmayı başardı.



Çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Erika Prisciandaro'yu 5-0 yenen Güneş, yarı finale çıktı. Güneş, yarıfinalde Rus rakibi Elana Levina ile finale kalabilmek için mücadele verecek.



- Nevşehir