Nevşehirli çiftçi, tarlada 'gök taşı' bulduğunu iddia etti
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Nevşehirli çiftçi, tarlada 'gök taşı' bulduğunu iddia etti

18.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:27
Nevşehirli çiftçi, tarlada 'gök taşı' bulduğunu iddia etti

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde Mehmet Kebapçı (37), üzüm bağında çapa yaparken bulduğu 6 parça taşın 'gök taşı' olduğunu iddia ederek araştırılmasını istedi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde Mehmet Kebapçı (37), üzüm bağında çapa yaparken bulduğu 6 parça taşın 'gök taşı' olduğunu iddia ederek araştırılmasını istedi.

Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde yaşayan üzüm üreticisi Mehmet Kebapçı, yaklaşık 20 gün önce üzüm bahçesinde çalışırken çapasını kaybetti. Tarlada çapayı ararken 6 parça taş bulan Kebapçı, bu taşların gök taşı olduğunu iddia ederek araştırılmasını istedi. Kebapçı, taşların toplam ağırlığının 550 gram olduğunu belirterek, "Yaptığım incelemede, mıknatısın bu taşları çektiğini gördüm. Daha sonra fayans üzerinde çizikler çizdim ve bu parçalardan kötü bir koku yayıldı. İnternet üzerinde yaptığım araştırmalarda bu parçaların gök taşı olduğunu düşündüm. Bu parçalar üzerinde bilimsel çalışmaların yapılması için de uzmanlarla iletişime geçeceğim" dedi.


Nevşehirli çiftçi, tarlada 'gök taşı' bulduğunu iddia etti
Nevşehirli çiftçi, tarlada 'gök taşı' bulduğunu iddia etti
Nevşehirli çiftçi, tarlada 'gök taşı' bulduğunu iddia etti
Nevşehirli çiftçi, tarlada 'gök taşı' bulduğunu iddia etti
Nevşehirli çiftçi, tarlada 'gök taşı' bulduğunu iddia etti
Nevşehirli çiftçi, tarlada 'gök taşı' bulduğunu iddia etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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