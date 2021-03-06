Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
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Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti

06.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:55
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti

Sigorta Shop 1.Lig Kadınlar B Grubu müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Antalyaspor ile Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda karşılaştı.

Sigorta Shop 1.Lig Kadınlar B Grubu müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Antalyaspor ile Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda karşılaştı.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda Sigorta Shop 1.Lig Kadınlar B Grubu müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Antalyaspor'u konuk etti. Maç öncesi her iki kadın voleybol takımı Bitlis'te düşen helikopter kazası sonrasında 11 askerin şehit olması nedeniyle "Başımız Sağ olsun" pankartı ile maça çıkarken maçta şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran daha sonra ise Pazartesi günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması dolayısıyla kadın voleybolculara karanfil hediye ederken Vali Becel açıklamasında spor, sanat, yönetim ve eğitim alanında kadınlarımızın temsil ediliyor olması bizi gururlandırıyor dedi. Vali Becel, " Bayan voleybol maçı için buradayız. Nevşehir Belediyespor, Antalyaspor ile karşılaşıyor. Hepsine başarılar diliyorum. Nevşehir için kadın voleybol takımının varlığı bizim için önemli bir durum. Kadınlarımızın her alanda varlığını göstermesi önemli. Bir çok dalda spor, sanat, yönetim, eğitim alanında kadınlarımızın temsil ediliyor olması bizi gururlandırıyor, mutluluk veriyor. Ben bu vesileyle kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e çiçek takdim etti. - NEVŞEHİR

Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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