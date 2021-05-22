Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular havalimanında mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular havalimanında mahsur kaldı

Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular havalimanında mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Yollarına ait İstanbul-Nevşehir seferini yapan uçak aşırı rüzgar nedeniyle Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Hava Yollarına ait İstanbul-Nevşehir seferini yapan uçak aşırı rüzgar nedeniyle Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak seferinin iptal edilmesinin ardından Kapadokya'da defileye katılan mankenler servisle Kayseri'ye götürülürken havalimanında yaklaşık 5 saat bekleyen diğer yolcular ise isyan etti. Mahsur kaldıklarını söyleyen yolcular THY'ye ait hiçbir yetkilinin kendileri ile ilgilenmediklerini iddia etti.

THY'nin 21 Mayıs akşamında İstanbul-Nevşehir seferini yapan uçak Kapadokya Havalimanı'na aşırı rüzgar nedeniyle inemediği için Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı. Saat 20.30'da Nevşehir'den İstanbul'a yolculuk yapacak olan yolculara da uçak seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Uçak seferinin iptal edilmesinin ardından Kapadokya'da defileye katılan mankenler servisle Kayseri'ye götürülürken diğer yolcuların yaklaşık 5 saat havalimanında mahsur kalması onları isyan ettirdi. Nevşehir-İstanbul yolcu uçağının iptal edilmesinin ardından THY'ye ait hiçbir yetkilinin kendileri ile ilgilenmediklerini savunan yolcular, kendi imkanlarıyla Nevşehir'de otellere gitmek için araç ayarladıklarını belirtti. - NEVŞEHİR

Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular havalimanında mahsur kaldı
Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular havalimanında mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti
Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Sedat Peker Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Hande Ataizi Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular havalimanında mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 12:42:14. #1.15#

title