Nevşehir'in sembolü sıcak hava balonu, tanıtım için İstanbul semalarında havalandı - Haberler
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Nevşehir'in sembolü sıcak hava balonu, tanıtım için İstanbul semalarında havalandı

Nevşehir'in sembolü sıcak hava balonu, tanıtım için İstanbul semalarında havalandı
AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Nevşehir'in tarihi, kültürü, sanatı, doğal güzellikleri ve lezzetlerinin tanıtılacağı Nevşehir Tanıtım Günleri, Maltepe Etkinlik Alanı'nda şehrin sembolü sıcak hava balonunun havalanmasıyla başladı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Nevşehir'in tarihi, kültürü, sanatı, doğal güzellikleri ve lezzetlerinin tanıtılacağı Nevşehir Tanıtım Günleri, Maltepe Etkinlik Alanı'nda şehrin sembolü sıcak hava balonunun havalanmasıyla başladı.

Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören balon, basın mensuplarının katılımıyla yaklaşık 50 metre yükseğe havalandı.

İstanbul Nevşehirliler Derneği Başkanı Mustafa Şen, etkinliğin, Nevşehir'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Şen, ziyaretçilerin etkinlikte Nevşehir'in onlarca farklı yöresel ürününü tadabileceğini, stantlarda el yapımı hediyelik eşyaların da beğeniye sunulduğunu anlattı.

Bu etkinlik için Nevşehir'den getirilen sıcak hava balonunun tanıtım günlerini güzelleştirdiğini aktaran Şen, Nevşehir'de 2 bin liraya kadar çıkabilen balon turunun burada cüzi rakamlara düzenleneceğini söyledi.

Etkinlikte balon turu yapmak isteyen çok sayıda kişi sıra oluştururken, katılımcılar balonla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir Tanıtım Günleri, 26 Aralık'a kadar devam edecek.

Nevşehir'in sembolü sıcak hava balonu, tanıtım için İstanbul semalarında havalandı

Nevşehir'in sembolü sıcak hava balonu, tanıtım için İstanbul semalarında havalandı

Nevşehir'in sembolü sıcak hava balonu, tanıtım için İstanbul semalarında havalandı

Nevşehir'in sembolü sıcak hava balonu, tanıtım için İstanbul semalarında havalandı

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AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

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