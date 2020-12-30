Nevşehir'in neyi meşhur? Nevşehir'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Nevşehir'in nesi meşhur?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nevşehir'in neyi meşhur? Nevşehir'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Nevşehir'in nesi meşhur?

30.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:32
Nevşehir'in neyi meşhur? Nevşehir'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Nevşehir'in nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Nevşehir'in nesi meşhur, neyi meşhur? Nevşehir'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Nevşehir'in en meşhur içecekleri nelerdir? Nevşehir'in en meşhur yemekleri, Nevşehir'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Nevşehir'in neyi meşhurdur, Nevşehir'in nesi meşhur? Nevşehir'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

NEVŞEHİR'İN NEYİ MEŞHUR?

Nevşehir ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Soğanlama
  • Nevşehir Tavası
  • Ağpakla
  • Gendime
  • Ayva Dolması
  • Kayısı Dolması
  • Dıvıl
  • Testi Kebabı
  • Sütlü Çorba
  • Düğü Çorbası
  • Sızgıt
  • Köftür

Nevşehir'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Öznur Çalık Engin Özkoç Ziya Selçuk Cahit Özkan
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Arda Turan Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir'in neyi meşhur? Nevşehir'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Nevşehir'in nesi meşhur? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 18:32:37. #1.14#
title