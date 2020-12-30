Nevşehir'in neyi meşhur? Nevşehir'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Nevşehir'in nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Nevşehir'in nesi meşhur, neyi meşhur? Nevşehir'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Nevşehir'in en meşhur içecekleri nelerdir? Nevşehir'in en meşhur yemekleri, Nevşehir'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Nevşehir'in neyi meşhurdur, Nevşehir'in nesi meşhur? Nevşehir'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

NEVŞEHİR'İN NEYİ MEŞHUR?

Nevşehir ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Soğanlama

Nevşehir Tavası

Ağpakla

Gendime

Ayva Dolması

Kayısı Dolması

Dıvıl

Testi Kebabı

Sütlü Çorba

Düğü Çorbası

Sızgıt

Köftür

Nevşehir'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.