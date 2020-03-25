Nevşehir'in Akarca Köyü'nün kadınları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor
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Nevşehir, Akarca, Avanos, Genç, Kültür Sanat

Nevşehir'in Akarca Köyü'nün kadınları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Akarca Köyü'nde yaşayan kadınlar, kendi imkanlarıyla kurdukları atölyede ürettikleri salıncaklarla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

25.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:17
Nevşehir'in Akarca Köyü'nün kadınları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Akarca Köyü'nde yaşayan kadınlar, kendi imkanlarıyla kurdukları atölyede ürettikleri salıncaklarla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı olan Akarca Köyü, Türkiye'nin "örnek köyü" olma yolunda hızla ilerliyor.

Köy Muhtarı Murat Dönmez, köyde yaşayan her bir ferde iş imkanı sağlamak isteğini hayata geçirebilmek amacıyla atölyeler açtığını söyledi.

Kadınlarla birlikte kendi imkanlarını kullanarak kurdukları atölyede bambu kullanarak genelde bahçede kullanılan salıncaklar ürettiklerini anlatan Dönmez, bu ürünleri anlaştıkları şirketler aracılığıyla Avrupa'ya ihraç ettiklerini kaydetti.

Dönmez, "2014'den bu yana Akarca Köyü'nün muhtarıyım. Mesleğe ilk başladığımdan bu yana köyümün çeşitli ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaktayım. Bu mesleğe girdiğim ilk yıllarda bir hayalim vardı. Bu hayalim köyümde atölyeler kurmaktı. Şu an yeni atılımlar yaptık. Bambu yapımına başladık. Bundan sonra köyümüzde mantar üretim fabrikası kurmayı, halı dokuma atölyesi açmayı, kooperatif işleri yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Hedefleri daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak

Halka ihtiyaçları doğrultusunda iş imkanı sağlamaya çalıştığını dile getiren Murat Dönmez, salıncak yapımında 50 kadın çalıştığını ifade etti.

Köy halkının, işsizlikle mücadele ve kadınların aile giderlerine katkıda bulunması için bu tür iş imkanlarına sıcak baktığını belirten Dönmez, "Böyle bir düşüncemin olduğunu söylediğimde gayet olumlu ve güzel destekler aldım." dedi.

Hedeflerinin daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak olduğunu vurgulayan Dönmez, asıl hedeflerinin civar köy ve kasabaların bu imkanlardan yararlanması ve işsizliğin çözülmesi olduğunu vurguladı.

Atölye çevredeki köy ve kasabalar için de ekmek kapısı

Atölyede çalışan kadınlardan Betül Genç, atölyenin sadece Akarca Köyü için değil, çevredeki köy ve kasabalar için de "ekmek kapısı" olduğunu söyledi.

Atölyede çalışan 18-50 yaş arası kadınların aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Köy kadınları genellikle ev hanımı oldukları için sürekli olarak ev içerisinde ve ev işleri ile ilgilenirler. Bu iş bir süre sonra sıkıcı ve çekilmez olur. Köy muhtarımızın bize sunduğu imkanlardan faydalanarak ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz."

Fabrikada çalışırken çok iyi dostluklar da kurduklarını dile getiren Betül Genç, günlerinin böylelikle daha verimli geçtiğini ifade etti.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: AA

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