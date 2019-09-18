Nevşehir iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı-ek görüntüyle

18.09.2019 22:32

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı-EK GÖRÜNTÜYLE

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ölürken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Avanos ilçesi Topaklı köyünde meydana gelen trafik kazasında Musa Kaan Sarıaslan idaresindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil ile Necip Kılıç hakimiyetindeki 06 EV 5417 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile Gülhan Bahar olay yerinde hayatını kaybederken, Güler Ulusoy ve Sibel Durna ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Güler Ulusoy ile Sibel Durna'yı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Olay yerinde hayatlarını kaybeden Musa Kaan Sarıaslan, Necip Kılıç ve Gülhan Bahar otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA