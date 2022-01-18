Nevşehir'de yasa dışı av yapan 2 kişiye ceza kesildi - Haberler
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Nevşehir'de yasa dışı av yapan 2 kişiye ceza kesildi

Nevşehir'de yasa dışı av yapan 2 kişiye ceza kesildi
AA / Dilaver Can - Haberler | Güncel

Nevşehir'de yasa dışı avlandığı belirlenen 2 kişiye 19 bin lira idari para cezası uygulandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yasa dışı avlandığı belirlenen 2 kişiye 19 bin lira idari para cezası uygulandı.

İI Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Çardak köyü kırsalında denetim yaptı.

Ekipler, icra edilen devriye faaliyeti esnasında 2 kişinin yasa dışı avcılık yaptıklarını tespit etti.

Av kabahat tutanağı düzenlenen S.K, ve A.O'nun yasa dışı avcılıkta kullandığı yivsiz av tüfeği ile avlanmış 12 yabani güvercine el konuldu.

S.K. ve A.O'ya yasa dışı av yaptıkları gerekçesiyle toplamda 19 bin lira idari para cezası kesildi.

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