Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Haberler

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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 17 şahıs gözaltına alındı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 17 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu maddeye karşı sokak çalışmalarında son bir hafta içerisinde 12 farklı olaya müdahale etti. Meydana gelen olaylarda 17 şahıs gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 0,95 gr. kubar esrar, 4,47 gr. plaka esrar, 4,91 gr. eroin ve 6,99 gr. metamfetamin maddesi bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, 17 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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