Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı

19.08.2019 14:00

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 ZB 455 plakalı minibüs, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 50 AG 452 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Kaynak: AA