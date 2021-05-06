Nevşehir'de sahur vakti kumar operasyonu

Nevşehir polisinin sahur vakti yaptığı kumar operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir polisinin sahur vakti yaptığı kumar operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. 144 Bin lira para cezası uygulanan kumarbazların baskınlardan kendilerini korumak için bulduğu yöntemler ise şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Lale Caddesinde bulunan 2 katlı müstakil bir binada meydana geldi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar oynandığı ihbarı yapılan binaya sahur vakti operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda polisler binaya çilingirle girdi. Çatısında çok sayıda beslemenin yasak olduğu pitbull cinsi köpek ve polis baskınına karşı her tarafı güvenlik kameralarıyla donatılmış binaya girdikten sonra polis kumarbazları tek tek gözaltına aldı. Baskın sırasında merdiven altlarına ve tuvaletlere saklanarak polisten kaçmaya çalışan kumarbazlar kısa sürede yakalandı. Bu arada binada kumar oynanan odalardan birinin girişinde 'Ders Var, Girilmez' yazısı yazması dikkat çekti.

Polis ekipleri tarafından yapılan kumar baskınında 22 şüpheli yakalanırken 17 deste oyun kağıdı, 167 adet pul, 1 adet güvenlik kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan 22 şahsa, kumar oynamaktan 29 bin 932 lira, sosyal mesafeden 19 bin 800 lira, soka çıkma yasağına uymamaktan 74 bin 800 lira ve yetiştirmesi yasak olan köpek bulundurmaktan 20 bin 868 lira para cezası olmak üzere toplam 144 bin 860 lira para cezası kesildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı