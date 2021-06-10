Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu
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Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu

Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sele neden oldu.

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sele neden oldu.

Nevşehir'de akşam saatlerinde kısa süreli yağan sağanak yağış kent merkezinde sürücülere zor anlar yaşatmasının yanı sıra merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde ise sele neden oldu. Nar beldesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel sonrasında bazı vatandaşların mahsur kaldıkları cep telefonu kameralarına saniye saniye görüntülendi.

Nevşehir'de kısa süreli yaşanan sağanak yağış sonrasında ise ortaya çıkan gökkuşağı da renkli görüntüler oluşturdu. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu
Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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