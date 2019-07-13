Nevşehir'de kuyuya düşen tilki kurtarıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Karacaşar mahallesinde yaklaşık 8 metrelik kuyuya düşen tilki Gülşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Gülşehir'in Karacaşar mahallesinde daha önce su kuyusu olarak kullanılan şuan boş olan kuyudan ses geldiğini duyan vatandaşlar kuyuda tilki olduğunu görünce durumu Gülşehir Belediyesi'ne bildirdi. Kuyunun bulunduğu yere gelen Gülşehir Belediyesi ekipleri kepçe yardımıyla önce kuyuyu genişletti. Ardından ise kepçe ile aşağı indirilen belediye personeli tarafından yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından kuyuya düşen tilki çıkartıldı.

Tilkinin oldukça bitkin düştüğü görülürken belediye ekibi tarafından kuyudan çıkartılan tilki yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: İHA