Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Kemal Şengül'den (54) haber alamayan yakınları, ikametin kapısını kırarak içeri girdi.
Şengül'ün hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen sağlık personeli, Şengül'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazdan yaşamını yitirdiğini belirledi.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi olan Şengül'ün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri