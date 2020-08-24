Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
24.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:29
Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ve Hacıbektaş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerle birlikte 5 dedektör, 1 ışıldak, 4 demir murç, 1 kazma, 1 balyoz ve 1 merdiven ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA