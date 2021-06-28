Nevşehir'de il yatırımlar ve proje değerlendirme toplantısı yapıldı
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Nevşehir'de il yatırımlar ve proje değerlendirme toplantısı yapıldı

Nevşehir'de il yatırımlar ve proje değerlendirme toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında "İl yatırımlar ve proje değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında "İl yatırımlar ve proje değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonunda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında il yatırımlar ve proje değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Nevşehir'e bugüne kadar yapılan yatırımların değerlendirilmesinin yanı sıra yapılacak yatırımlar ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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