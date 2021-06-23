Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
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Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Avanos ilçesi Devebağırtan mevkisinde meydana geldi. Şıhı Bozdoğan yönetimindeki 40 AU 439 plakalı otomobil ile Osman Dikmen (68) yönetimindeki 34 VIK 76 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Osman Dikmen ile yanındaki Sebahat Ünal (76) ve diğer araçtaki Ahmet Gürbüz (72) hayatını kaybetti, Şıhı Bozdağ ile Zeynep Karaca ve Filiz Özkarataş ise yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.Ölen 3 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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