Nevşehir'de engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı
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Nevşehir'de engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı

Nevşehir'de engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001/2 dönemi acemi erler için yemin töreni düzenlenirken kentte yaşayan 22 yaşındaki engelli Muhammed Ali Şahin de bir günlük asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001/2 dönemi acemi erler için yemin töreni düzenlenirken kentte yaşayan 22 yaşındaki engelli Muhammed Ali Şahin de bir günlük asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001/2 acemi erler için yemin töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken program acemi erlerin yemin etmesiyle devam etti. Nevşehir'de ikamet eden ve askerlik için müracaat eden 22 yaşındaki Muhammed Ali Şahin'de bir günlük asker olmanın mutluluğunu yaşarken Şahin'in sevinci gözlerinden okunuyordu. Acemi erlerin yemin etmesinin ardından burada konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, "Ülkeye hizmet sadece kışlalarla sınırlı değildir. Mevcut görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden, birbirinize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin bir şüphesi yoktur. Ne iş yaptığınızın bir önemi yoktur. Vatanını en çok seven görevin en iyi yapandır. Görevinizi, işinizi yaparken yolunuz Atatürk yolu, rehberiniz Cumhuriyet yasaları olmalıdır. Değerli Mehmetçikler andınız Yüce Türk milletine, jandarma teşkilatına, değerli ailelerinize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol konuşmasının ardından bir günlük askerlik sevincini yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Ali Şahin'e tezkeresini verdi. Şahin bu mutluluğunu ise ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirerek paylaşırken baba Ergün Şahin'de açıklamasında kendilerinin çok heyecanlı olduğunu oğullarının ise bir gün önceden askerlik kıyafetini giyerek mutluluğu yaşadığını ifade etti.

Nevşehir'deki program tören geçişinin ardından sona erdi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı
Nevşehir'de engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı
Nevşehir'de engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı
Nevşehir'de engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı
Nevşehir'de engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı
Nevşehir'de engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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